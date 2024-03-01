Сияющая Zivert появилась в шоу «Голос», несмотря на болезнь

Певица Zivert (Юлия Зиверт) взяла творческую паузу из-за проблем со здоровьем. Однако она решила не отказываться от наставничества в вокальном шоу «Голос», сообщает издание «Утро.ру» .

О паузе Зиверт сообщила в личном блоге и честно призналась поклонникам, что заболевание принимает пугающий оборот. Оно приняло прогрессирующую форму, в связи с чем певице нужно отдохнуть от активности. Остеохондроз начался у артистки еще полтора года назад.

Несмотря на заболевание звезда действительно осталась в шоу «Голос». Она появилась сияющей и энергичной, несмотря на недуг. Это обрадовало многих зрителей передачи.

Однако пока концерты Зиверт были отменены на ближайшие полгода. Певица ставит блокадные уколы, которые помогают ей справляться с болью. Теперь звезду ждет усиленный курс лечения и покой.

Ранее сообщалось, что Ковальчук высказалась о состоянии после разрыва с Харламовым.