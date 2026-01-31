«Сила — не только в мышцах, но и в исторической памяти»: в Химках соединили спорт и уроки мужества

Тишина лекционного зала на время заменила привычный гул спортзала в одной из школ подмосковных Химок. Ученики местных спортивных секций вместе с родителями и тренерами собрались не для тренировки, а для погружения в историю одного из самых блистательных сражений Великой Отечественной войны. Поводом для необычного урока мужества стала годовщина начала штурма города-крепости Кенигсберг, сообщила местная администрация.

Инициатором события выступила директор учебного заведения №29 в Левобережном, которая также является муниципальным депутатом, Наталья Каныгина. Она открыла встречу, подчеркнув ее значение для патриотического воспитания.

Как сообщила в своем выступлении депутат Ирина Спирина, подобные форматы — лекции, кинопоказы, мастер-классы и встречи с участниками специальной военной операции — стали регулярной практикой. По ее словам, каждое такое событие вносит вклад в формирование сплоченного и сознательного общества.

«Без знания своего прошлого невозможно построить достойное будущее. История Великой Отечественной войны — это не просто даты и факты, это примеры невероятного мужества и силы духа. Для нас крайне важно воспитывать в подрастающем поколении истинный патриотизм, чтобы ребята понимали, чьими наследниками они являются, и гордились своей страной», — отметила Наталья Каныгина.

Главными действующими лицами стали приглашенные спикеры, чьи судьбы сами служат примером целеустремленности. Перед аудиторией выступил военный корреспондент, работающий в зоне СВО, а также член Союза писателей Антон Фирсов. Рядом с ним на сцене была прославленная фехтовальщица, заслуженный мастер спорта Наталья Макеева, на счету которой два мировых и три европейских титула. Третьим экспертом стал ветеран специальной военной операции, командир эвакуационного отделения Владимир Коннов.

«Сегодня история совершает новый виток. Наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь с оружием в руках отстаивают интересы Родины и защищают нашу культуру от попыток уничтожения. Они с честью продолжают ратные традиции предков, сражавшихся под Кёнигсбергом. И наша общая задача сейчас — быть для них надежной опорой, поддерживать ребят на передовой и заботиться об их семьях здесь, в тылу», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Вместе участники мероприятия детально разобрали ход Кенигсбергской операции апреля 1945 года. Слушателям, большинство из которых привыкло к спортивной дисциплине, объяснили, какую задачу решали войска 3-го Белорусского фронта под руководством Маршала Александра Василевского.

Ранее сообщалось, что актер Сухоруков стал «доктором Айболитом» в блокадном Ленинграде.