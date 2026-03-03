Сила Распутина: раскрыто, почему политики верят в чудеса стула «царского друга»

В Тюменской области особой популярностью пользуются два «стула Распутина», которые, по легендам, приносят успех и исцеление. Первый, подлинный экспонат находится в частном музее в селе Покровском и считается талисманом карьерного взлета, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В разное время к этой реликвии прибегали известные политики, включая Сергея Собянина и Владимира Якушева, а также спортсмены и путешественники, в том числе Владислав Третьяк и Федор Конюхов. Из-за ветхости садиться на музейный стул теперь запрещено, но посетители продолжают прикасаться к нему в надежде обрести удачу.

Второй предмет является копией и установлен в Тюмени, рядом с перинатальным центром, где в начале XX века лечился сам старец. Эту скульптурную композицию также наделили чудодейственными свойствами, веря в ее способность помогать в делах и здоровье.

Стремление влиятельных и рациональных людей искать поддержки в подобных ритуалах эксперты объясняют особенностями человеческой психики.

Психолог Анастасия Валуева отмечает, что перед лицом неопределенности и страха перед ответственностью многие склонны прибегать к элементам магического мышления, чтобы снизить тревогу и получить иллюзию дополнительного ресурса.

Фигура Григория Распутина, окруженная мифами еще со времен его жизни при царском дворе, создает идеальную почву для подобных фантазий. Несмотря на отсутствие научных подтверждений мистической силы мебели, интерес к ней не ослабевает, превращая имя знаменитого уроженца региона в устойчивый туристический бренд, который продолжает привлекать тех, кто надеется на чудо.

