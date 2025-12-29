Сила удара как при падении с третьего этажа: автоинструктор раскрыл физику опасности задних сидений

В преддверии массовых новогодних поездок эксперты по безопасности дорожного движения и сотрудники ГИБДД в Котельниках обращаются к автомобилистам с важным предупреждением. Они напоминают о необходимости пристёгиваться ремнями безопасности абсолютно всем пассажирам в машине, включая тех, кто находится на заднем сиденье, передает портал REGIONS .

Как пояснил старший инструктор по контраварийной подготовке местной автошколы Антон Степанов, распространённое мнение о большей безопасности на задних местах является крайне опасным заблуждением. Он объяснил, что при лобовом столкновении или резком торможении непристёгнутый задний пассажир по инерции продолжает движение вперёд с огромной силой, превращаясь в опасный «снаряд».

Такой пассажир может нанести смертельные травмы как водителю, так и пассажирам, сидящим впереди, сминая их о кресла и приборную панель, а также рискует вылететь через лобовое стекло или получить тяжёлые повреждения, ударившись о элементы салона.

Эксперт подробно описал конкретные риски. По его данным, непристёгнутый взрослый пассажир сзади при ДТП на скорости 50 км/ч воздействует на впереди сидящего человека с силой, сопоставимой с падением с третьего этажа. Для самого непристёгнутого пассажира это грозит переломами позвоночника, тяжёлыми черепно-мозговыми травмами. Кроме того, за нарушение этого правила ПДД предусмотрен штраф.

Антон Степанов призвал водителей помнить, что забота о близких включает гарантию их безопасности на всём пути, и один щелчок ремня может сохранить жизнь и здоровье всей семье.

