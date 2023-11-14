«Страшный грех»: ясновидящая рассказала, почему нельзя заставлять мужчину жениться из-за беременности

Некоторые женщины в попытках выйти замуж ведут нечестную игру и частенько ставят ничего не подозревающего партнера в известность о том, что он скоро станет папой. Им кажется, что именно так можно подтолкнуть несговорчивого жениха к женитьбе. Однако это очень плохой путь к семейному счастью, уверены эзотерики, ведь на обмане крепкой семьи не построить.

Известная ясновидящая Инесса Алиева рассказала, почему рождение детей никогда нельзя навязывать против воли. По ее словам, подобные манипуляции способны разрушить жизнь не только будущей матери, но и ее еще не рожденного малыша.

«Ни в коем случае нельзя идти на такие манипуляции. Во-первых, мужчина может отказаться, и тогда женщина сделает аборт, а это грех страшный. Во-вторых, могут возникнуть подозрения у будущего отца, что это не его ребенок. В любом случае, никогда обман не приносит счастья», — заявила Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

С точки зрения эзотерики, младенец уже в утробе матери чувствует, что он всего лишь средство для достижения цели, продолжила ясновидящая.

«Какая судьба у малыша? Ведь он же будет чувствовать нелюбовь от матери, если ничего не выйдет, или от отца, если ему его навязали. Он будет расти в ненависти, и судьба его будет несчастливой. Такой обман — очень тяжелый поступок с точки зрения кармы. Не бывает счастливой беременности по расчету», — заключила собеседница издания.

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