Сильные дожди и грозы накроют Подмосковье на этой неделе

В течение всей текущей недели в Московской области прогнозируются интенсивные дожди и грозы. По словам метеоролога Надежды Точеновой, погодные условия будут напоминать осенние, а обилие осадков может удивить жителей Подмосковья, передает портал REGIONS.

Эксперт сообщила, что всю неделю в столичном регионе ожидаются проливные дожди, при этом температура воздуха будет варьироваться от +18 до +20 градусов.

Точенова уточнила, что во вторник, 22 июля, дожди не прекратятся и будут сопровождаться сильными грозами. Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы, а днем температура поднимется до +24…+26 градусов, ветер ожидается слабый.

Метеоролог отметила, что в среду, 23 июля, осадки продолжатся, и гроза сохранится. Ночью температура будет держаться на уровне +16…+19 градусов, днем воздух прогреется до +29, ветер слабый.

В четверг, 24 июля, также ожидается дождь с грозой, ночью температура опустится примерно до +20 градусов, днем поднимется до +25 градусов, ветер слабый.

В пятницу, 25 июля, в регионе прогнозируется переменная облачность, местами дожди, возможна гроза. Ночью температура снизится до +17 градусов, а днем достигнет +24, ветер восточный, умеренный.

На 26 июля в течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь.

Эксперт добавила, что ночью будет +21 градус, днем +28, ветер слабый. 27 июля ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза. Ночью около 20 градусов, а днем температура поднимется до 28 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что на юге России прогнозируются ливни с грозой, градом и ветром.