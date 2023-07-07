Сильные ливни и шквалистый ветер накроют Московский регион в ближайшие часы

В ближайшие часы в Подмосковье и Москве ожидаются ливни и грозы. Порывы ветра могут достигать двадцати метров в секунду. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова привел ТАСС .

Непогода накроет столичный регион после 15-16 часов в пятницу, 7 июля. Осадки уже начались, однако к вечеру они станут интенсивнее. Местами пройдет град, уточнил метеоролог.

В субботу, 8 июля, по прогнозам синоптика, в первой половине дня в Московском регионе сохранится сильный ветер. Он призвал местных жителей быть предельно бдительными.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что к выходным погода в столичном регионе станет прохладной.