Сильные ливни и шквалистый ветер накроют Московский регион в ближайшие часы
Гидрометцентр предупредил о ливне и сильном ветре в Московском регионе в ближайшие часы
Фото: [©Кирилл Каллиников/РИА Новости]
В ближайшие часы в Подмосковье и Москве ожидаются ливни и грозы. Порывы ветра могут достигать двадцати метров в секунду. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова привел ТАСС.
Непогода накроет столичный регион после 15-16 часов в пятницу, 7 июля. Осадки уже начались, однако к вечеру они станут интенсивнее. Местами пройдет град, уточнил метеоролог.
В субботу, 8 июля, по прогнозам синоптика, в первой половине дня в Московском регионе сохранится сильный ветер. Он призвал местных жителей быть предельно бдительными.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что к выходным погода в столичном регионе станет прохладной.