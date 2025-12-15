Жена депутата городской думы Тольятти Александра Дорожкина, Любовь Марченко, извинилась за видео, на котором рассказывала о родах в Чили.

После возвращения в РФ женщина удалила спорный ролик и разместила пост с извинениями. Однако эти извинения не остановили развитие ситуации.

«Дорогие друзья, приношу извинения всем, кого мог задеть мой предыдущий пост! Я была счастлива вернуться домой с моим новорожденным ребенком. Мы в Тольятти и рады снова быть вместе с семьей!» — написала Марченко.

Супруга российского депутата накануне подробно рассказала, как летала бизнес-классом авиакомпании Qatar Airways в Чили для рождения ребенка. Женщина заявила, что у ее ребенка будет «сильный паспорт» страны со «стабильной экономикой», который открывает безвизовый доступ более чем в 160 государств.

По информации телеграм-канала Baza, партия, от которой избран Дорожкин, начала внутреннюю проверку. Региональное отделение уже направило рекомендацию вывести депутата из состава местного политсовета.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи Виталий Милонов раскритиковал депутата из Тольятти за роды его жены не в России.