Силовики нагрянули в отель «Савой», где проходила «техно-тусовка» Ирины Хакамады

Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в один из московских отелей, где проходила вечеринка по случаю Дня святого Валентина.

На кадрах видео видно, что силовики зашли в гостиницу и начали проверять документы собравшихся.

Рядом с одной из дверей на полу лежал порошок с неизвестным белым веществом. В одном из припаркованных рядом с отелем автомобилей был найден пистолет. Кому он принадлежит, пока неизвестно.

Любопытно, что на вечеринке развлекалась экономист Ирина Хакамада. Прокомментировать ситуацию она отказалась.

Стоит отметить, что билеты на мероприятия стоили по 50 тысяч рублей.

Собралось около 80 человек, которые пришли послушать сет Хакамады.

Ранее сообщалось о том, что в Ставрополе топ-менеджеры госэнергокомпании организовали новогодний БДСМ-корпоратив с проститутками.