Силовики накрыли склад нелегальных вейпов на полмиллиона рублей

Вейпы без паспорта, жидкость без документов и запрещенный препарат в одном флаконе — такова ассортиментная карта одного из салехардских предпринимателей. Сотрудники полиции наткнулись на нелегальный схрон никотинсодержащей продукции. Общая стоимость изъятого перевалила за полмиллиона рублей, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Полицейские окружной столицы лишили местный рынок крупной партии сомнительной продукции для курения. В ходе оперативных мероприятий сотрудники УМВД по ЯНАО нагрянули с проверкой к индивидуальному предпринимателю, чей ассортимент вызвал серьезные вопросы у закона. Вместо легальных девайсов в распоряжении бизнесмена обнаружили сотни единиц одноразовых электронных сигарет, на которых отсутствовала обязательная маркировка. Помимо вейпов, в «сером» списке оказался и препарат, оборот которого на территории России находится под строгим запретом.

Масштаб нелегального оборота впечатляет: из оборота вывели около 500 единиц товара. В общей сложности в руки полиции попало пять литров никотинсодержащей жидкости и почти полтора килограмма табачных изделий.

Эксперты уже оценили стоимость конфискованного имущества, сумма составила более 500 тысяч рублей. Теперь вместо ожидаемой прибыли коммерсанту придется иметь дело с уголовным кодексом. В отделе дознания Салехарда официально подтвердили возбуждение дела по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки.

Сейчас следователи выясняют пути поставки нелегального «дыма» в северный город, а самому предпринимателю грозит серьезная ответственность за попытку заработать на небезопасном и неучтенном товаре.

