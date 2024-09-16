Силовики нашли более 100 нелегальных мигрантов в хостеле Москвы

В Москве силовики с оперативными службами устроили облаву на один из хостелов столицы. В ходе рейда обнаружили 108 мигрантов, которые нарушали миграционное законодательство. Об этом информирует СК России.

В Москве провели обыск в хостеле на улице Зоологической. В ходе рейда были обнаружены 108 мигрантов, которые, возможно, находились в стране незаконно. Это еще проверят в ходе расследования по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Вид хостела был сомнительный: самовольно перестроенное помещение в подвале, ненадежные инженерные сети, оборудование и другие необходимые, вероятно, для жизни вещи.

Не исключают, что мигранты могли быть замешаны в других правонарушениях на территории столичного региона. Двух нелегалов поставили на воинский учет.

Ранее сообщалось, в Петербурге мигранта задержали за сделанную надпись на Аничковом дворце.