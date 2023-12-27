Силовики пришли в московский клуб с проверкой после развратной вечеринки Ивлеевой

Скандальная встреча знаменитостей в Москве прошла еще 20 декабря, но правоохранители и надзорное ведомство начало проверку клуба спустя неделю. Канал 112 сообщает, что причиной прихода силовиков стала не только нашумевшая тусовка, но и поступившие жалобы от общественников. Их давно не устраивала шумная деятельность заведения.

Напомним, что «Almost naked» блогера проходил в закрытом формате, но каким-то образом фотографии и видео утекли в сеть. После этого ведущая оправдалась за мероприятие, но извиняться не стала. Только когда органы заинтересовались ситуацией, Ивлеева выкатила в соцсетях публичное извинение. Аналогично поступили Собчак, Киркоров, Лолита, Орлова и Билан. Все так или иначе раскаялись, хотя это не освобождает их от ответственности.

Недавно юристы объяснили, что Ивлеева может избежать наказания.