Силовики провели обыски в квартире и администрации задержанного мэра Новочеркасска
В квартире задержанного мэра Новочеркасска прошли обыски
Фото: [flickr.com]
Ночью 14 мая в квартире задержанного мэра Новочеркасска Юрия Лысенко прошли обыски. Оперативные сотрудники также проверили здание городской администрации.
Посторонних туда не пускают, никаких комментариев СМИ не дают, сообщает РЕН ТВ.
Напомним, главу Новочеркасска подозревают в получении взятки от застройщика в размере 8 млн руб. Взятка была направлена на организацию строительства школы за счет бюджетных средств.
Следствие установило, что в 2024 году Юрий Лысенко при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и построенного на нем особняка. Таким образом, сумма взятки превысила 8 млн руб.
Ранее сообщалось о том, что мэра Новочеркасска задержали за получение крупной взятки.