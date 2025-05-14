Силовики провели обыски в квартире и администрации задержанного мэра Новочеркасска

Посторонних туда не пускают, никаких комментариев СМИ не дают, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, главу Новочеркасска подозревают в получении взятки от застройщика в размере 8 млн руб. Взятка была направлена на организацию строительства школы за счет бюджетных средств.

Следствие установило, что в 2024 году Юрий Лысенко при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и построенного на нем особняка. Таким образом, сумма взятки превысила 8 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что мэра Новочеркасска задержали за получение крупной взятки.