Подозреваемого во взрыве в жилом квартале Ставрополя задержали

В Ставрополе задержан мужчина, подозреваемый в организации взрыва в микрорайоне 204-й квартал. Силовики не исключают, что инцидент мог быть преднамеренной диверсией. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Правоохранительные органы Ставрополя задержали подозреваемого в причастности к вечернему взрыву 22 октября. По оперативной информации, мужчина использовал для маскировки взрывчатки детскую коляску, что позволило ему оставаться незамеченным до момента происшествия. После задержания подозреваемого доставили на территорию ближайшей воинской части, где следователи проводят его допрос.

На месте взрыва, в жилом микрорайоне, продолжают работать экстренные службы, а доступ в район оцеплен. Основной версией случившегося следователи называют преднамеренную диверсию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и тип примененного взрывного устройства.

Ранее сообщалось о том, что в Ставрополе взорвалось неизвестное устройство, пострадала женщина.