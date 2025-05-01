Силовики в Москве провели рейды по ночным клубам в поисках ЛГБТ*

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в одном из ночных заведений Москвы в ночь на 1 мая. Цель мероприятия — профилактические и фильтрационные меры, связанные с подозрением в распространении информации, которая может быть интерпретирована как пропаганда ЛГБТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной полиции.