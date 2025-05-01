Силовики в Москве провели рейды по ночным клубам в поисках ЛГБТ*
Силовики провели рейд в московском клубе по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде
Фото: [70.rosguard.gov.ru]
Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в одном из ночных заведений Москвы в ночь на 1 мая. Цель мероприятия — профилактические и фильтрационные меры, связанные с подозрением в распространении информации, которая может быть интерпретирована как пропаганда ЛГБТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной полиции.
По информации собеседника агентства, мероприятия были проведены в одном из увеселительных ночных заведений, расположенном в районе метро Автозаводская.
«Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро Автозаводская, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде», — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о рейдах правоохранителей по ночным клубам Москвы. В ходе мероприятия были обнаружены запрещенные вещества. В одном из заведений нашли комнаты с костюмами и инвентарем для БДСМ.
* — движение признано экстремистским и запрещено в России