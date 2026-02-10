Силовики ворвались в больницу: изъяли более миллиона рублей и документы руководства

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о мошенничестве после серии обысков в городской клинической больнице №33, пишет ИА «Время Н» .

Силовики провели оперативно-следственные мероприятия как в самом медучреждении, так и по месту жительства исполняющего обязанности главного врача Павла Зубеева и его дочери, занимающей должность заведующей офтальмологическим отделением.

В ходе обысков были изъяты многочисленные материалы, представляющие интерес для следствия. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД России по региону, изъятию подлежала рабочая документация, съемные носители информации, мобильные телефоны и записные книжки. Особый интерес вызвала обнаруженная крупная денежная сумма.

По данным правоохранительных органов, на данный момент изъяты денежные средства в размере более одного миллиона рублей, а также средства в валютном эквиваленте. Все эти предметы имеют значение для расследуемого уголовного дела. Ведомство продолжает сбор и анализ улик для установления полной картины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке Кемеровской области врачей обвинили в гибели десяти новорожденных.