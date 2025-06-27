Силовики ворвались в здание Ширакской епархии армянской церкви в Гюмри

Правоохранительные органы Армении начали операцию против Ширакской епархии армянской церкви в Гюмри. Они ворвались в здание. Об этом сообщило издание «Sputnik Армения».

Армянские силовики начали свою акцию утром 27 июня. Порядка 30 человек в масках вошли в здание, где находится резиденция предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом изданию сообщил адвокат архиепископа Мигран Погосян.

Сам Аджапахян подтвердил эту информацию, но сообщил, что на этот момент его не было в резиденции. После стали появляться сведения, что силовики начали задерживать сторонников церкви, которые начали собираться рядом со зданием. Параллельно этому они проводят в резиденции обыски.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области силовики прервали обряд по погребению заживо двух человек, участники которого заплатили за зрелище деньги. Погребенными оказались две девушки, церемонией захоронения руководил шаман. Все присутствовавшие при этом действии заплатили за зрелище по 6-9 руб.