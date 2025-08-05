Силовики задержали компанию стрелков за пальбу по жилому дому

В Самарской области трое мужчин устроили вооруженный дебош, обстреляв частный дом из автомата. Как сообщает sovainfo.ru, стрелков задержали и отправили в СИЗО на время расследования.

Инцидент произошел в начале лета, когда неизвестные подъехали к жилому дому на иномарке, начали ломиться в дверь и забрасывать участок камнями. Затем один из нападавших достал автомат и открыл огонь по строению.

Очевидцы засняли поведение мужчин и пальбу на видео. В дальнейшем этом помогло идентифицировать и задержать подозреваемых. Все трое были допрошены и находятся под арестом. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Сама компания не раскрыла, зачем им понадобилось ломиться в чужой дом столько агрессивными способами.

Ранее сообщалось, что двое приятелей получили сроки за убийственную стрельбу в гостинице.