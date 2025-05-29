Силовики задержали муфтия, который пытался успокоить террористов в ростовском СИЗО
RT: задержан муфтий-переговорщик, успокаивающий захватчиков в ростовском СИЗО
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
Ахмед Абусупьянов, муфтий, участвовавший в переговорах с террористами во время захвата заложников в ростовском СИЗО № 1 в июне 2024 года, сам может оказаться за решеткой. По данным источника RT, мужчину задержали 29 мая и выдвинули ряд обвинений.
Так, по сообщению анонимного источника канала, религиозного деятеля подозревают в связях с экстремистским объединением.
ФСБ установила, что Абусупьянов пропагандировал нетерпимость к представителям других конфессий и мусульманам иных течений. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Организация деятельности экстремистской организации» и «Хулиганство». Уточнили, что последнее возбуждено в связи с нападением на человека в составе группы.
Напомним, что 16 июня 2024 года заключенные СИЗО № 1 захватили в заложников сотрудников учреждения. Спецоперация по их освобождению завершилась ликвидацией террористов. Единственный выживший — мужчина 1996 года рождения — он дает показания следствию.
Ранее сообщалось, что суд в Узбекистане приговорил гражданина к пяти годам за службу в известном ЧВК.