Силовики задержали преследователя кемеровских подростков

В столице Кузбасса задержали мужчину, который, по предварительным данным, преследовал подростком и вел с ними интимные беседы. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

В Кемерове задержали мужчину, о котором рассказывала в Сети горожанка. По ее словам, сибиряк преследовал ее 17-летнего сына и его друга, проводил до двери квартиры и еще несколько минут стучал в дверь. Также подозрительный персонаж пытался вести откровенные беседы, затрагивая темы 18+.

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области – Кузбассу, мужчину задержали. Не уточняется, была ли у кемеровчанина судимость. Полиция продолжает выяснять подробности преследования и мотивы.

Ранее сообщалось, что полуголый мужчина в г. Кемерово проводил подростков до двери квартиры.