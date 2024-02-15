Силовики задержали прилетевшего из Турции россиянина за хищение 600 млн рублей

В Уфе сотрудники уголовного розыска провели задержания россиянина, который был депортирован с территории Турции, пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на комментарий официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, был задержан прямо в аэропорту после прибытия из Турции. Полагают, что россиянин совершил крупные похищения, когда занимал должность гендиректора одной из компаний.

Предварительно узнали, что с 2016 по 2018 год гражданин заключил договоры на оказание услуг, но по итогу обманывал людей, переводя большие суммы субподрядчикам. Ущерб оценили в 600 миллионов рублей.

«Обвиняемый скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола» – сообщила Ирина Волк.

Сначала предприимчивый россиянин прятался в Грузии, затем в Турции. Однако после общения российской стороны с соответствующими турецкими органами, мужчину согласились депортировать.

Обманщик официально получил обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и был арестован. Пока расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось о новом способе обмана через новую функцию в мессенджерах.