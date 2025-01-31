Силовики задержали в Москве еще одного фигуранта дела о финансировании ИГ

В Москве задержан новый фигурант уголовного дела о финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*). Силовики вышли на него по показаниям осужденного организатора сбора денег боевикам Алима Бегиева. Он дал показания против еще одного члена группировки лишь спустя пять лет после своего задержания. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, задержанный совершил несколько переводов Бегиеву. Денежные средства предназначались для ИГ.

По словам собеседника агентства, нового фигуранта задержали в декабре 2024 года.

Бегиев, будучи за границей, стал членом ИГ. В 2015 году он приехал в Россию и приступил к поиску тех, что будет финансировать игиловцев*. Для этого Бегиев создал в мобильном приложении группу и стал приглашать туда проверенных лиц. В общей сложности в нее вступили 30 человек.

Деньги поступали Бегиеву на карты, после чего он переводил их на счета боевиков в Сирии и Ираке.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ раскрыла детали подготовки теракта в Ингушетии заключенными в СИЗО Ростова.

*запрещенная в России террористическая организация.