Силовики задержали вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина
Вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин задержан за хищения
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу заместителя главы Белгородской области Рустэма Зайнуллина, как информирует ТАСС и пишет местное СМИ Fonar.tv.
Информация о задержании Зайнуллина появилась в СМИ 21 июня вечером. Со ссылкой на источники об этом сообщил белгородский предприниматель и блогер Андрей Маликов. По его сведениям, задержание связано с расследованием уголовных дел о злоупотреблениях при строительстве укреплений.
В сообщении Mash говорится о том, что задержание связано с нарушениями при строительстве защитных сооружений на границе. По информации из телеграм-канала, предположительный ущерб составил 500 миллионов рублей. По предварительным данным, стоимость работ была завышена, а также были совершены хищения при производстве железобетонных конструкций.
Однако Baza утверждает, что ее источники не подтверждают эти сведения.
Известно, что сам Зайнуллин играет важную роль в управлении земельными и имущественными ресурсами в одном из субъектов Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что экс-министра здравоохранения Кузбасса арестовали.