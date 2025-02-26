Силовики задержали высокопоставленного чиновника в Челябинской области

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Сергей Нечаев был задержан по подозрению в хищении крупной суммы, сообщили ТАСС в следственном департаменте МВД России.

Задержание провели при участии оперативников ФСБ и МВД России в рамках уголовного дела о хищении на 2,9 млрд рублей по госконтракту. Главными фигурантами стали Сергей Нечаев и Дмитрий Микулик — действующий и бывший министры дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Вместе с ними задержали еще трех представителей хозяйствующих субъектов.

Предварительно выяснили, что чиновник и бывший министр могли совершить хищения крупной суммы по сговору в рамках заключенного контракта по ремонту и строительству дорог. Государственные контракты могли составить на основании фиктивных конкурсных процедур. Это позволило похитить миллиарды и перечислить их на счета организаций, которые никак не связаны с финансово-хозяйственной деятельностью.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра транспорта Игоря Чалика задержали по делу о растрате.