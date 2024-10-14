Силуанов рассказал, когда повысят пенсии работающим пенсионерам

С 1 января 2025 года пенсии как для трудоспособных, так и для нетрудоспособных пенсионеров увеличатся на 7,3%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов во время заседания комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов, передает «RG.ru».

Он отметил, что все социальные обязательства учтены в проекте бюджета на предстоящие три года.

Такое повышение соответствует прогнозу по инфляции Минэкономразвития, который предполагает, что к концу года она составит 7,3%.

Ранее экономист Наталья Проданова объяснила, как изменятся пенсии с 2025 года.