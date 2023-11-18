Силы ПВО сбили вражеский беспилотник под Брянском

Инцидент произошел под утро субботы, 18 ноября, в небе над Унечским районом Брянской области, сообщил в своем аккаунте губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, залетевший на российскую территорию украинский БПЛА был оперативно обнаружен и сбит силами российской ПВО.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал Богомаз.

Ранее под Белгородом российские средства противовоздушной обороны успешно сбили украинский беспилотный летательный аппарат, который относится к самолетному типу.