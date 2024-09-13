Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью

Над территорией Брянской области силами противовоздушой обороны уничтожили два БПЛА.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Беспилотники были сбиты в течение 30 минут.

К счастью, никто не пострадал. Никаких разрушений при падении обломков БПЛА нет.

Напомним, что в Брянской области действует режим контртеррористической операции.

Масштабная атака на регион была осуществлена 10 сентября. С помощью средств ПВО тогда было сбито 72 беспилотника.

В ночь на 12 сентября над Брянской областью уничтожили один БПЛА. Пострадавших не было.

Ранее командующий латвийской армии сообщил об упавшем дроне, который прилетел из Белоруссии.