Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью
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Над территорией Брянской области силами противовоздушой обороны уничтожили два БПЛА.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Беспилотники были сбиты в течение 30 минут.
К счастью, никто не пострадал. Никаких разрушений при падении обломков БПЛА нет.
Напомним, что в Брянской области действует режим контртеррористической операции.
Масштабная атака на регион была осуществлена 10 сентября. С помощью средств ПВО тогда было сбито 72 беспилотника.
В ночь на 12 сентября над Брянской областью уничтожили один БПЛА. Пострадавших не было.
Ранее командующий латвийской армии сообщил об упавшем дроне, который прилетел из Белоруссии.