Силы ПВО уничтожили за ночь 30-й беспилотник, летевший к Москве

Число сбитых вражеских БПЛА, летевших на Москву, возросло до 30
Фото: [Минобороны РФ]
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале на платформе Max, что за неполную ночь понедельника, 27 октября, российская система ПВО уничтожила 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись на столицу.
Мэр столицы перед этим объявлял о нейтрализации 29 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших город.
«Атака ещё одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Напомним, на фоне вражеской воздушной атаки ряд московских аэропортов закрыты на прием и отправку авиарейсов.