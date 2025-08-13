Симоньян назвала Москву лучшим городом на Земле

В беседе с корреспондентом «Аргументов и фактов» Маргарита Симоньян, занимающая должность главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, поделилась своим мнением о столице России. Она назвала Москву лучшим городом на планете.

По мнению журналистки, Москва — это город, в котором можно найти всё необходимое и при этом чувствовать себя в полной безопасности. Как отметила Маргарита Симоньян, в столице России можно выйти на улицу и словно оказаться в сказке: все вокруг так красиво, чисто и удобно.

«Москва — лучший город Земли. Ни один объективный человек с этим не поспорит. Удобство, чистота, безопасность, красота, люди, возможности — такого нет нигде», — рассказала Симоньян.

Маргарита Симоньян обратила внимание на то, что известный мем «Как похорошела Москва при Собянине!» появился не просто так. Она подчеркнула, что даже не самый приятный для неё климат не может испортить впечатление от зимнего убранства столицы, которая в это время года «сверкает и переливается».

