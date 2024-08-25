Симонян призвала российских пользователей Telegram срочно удалить «чувствительные» сообщения и покинут соцсеть

Российского предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали во Франции, чтобы забрать у него ключи шифрования. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщила главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

По словам журналистки, зная, как работает западная следственная машина, сомнений в том, что Дуров отдаст ключи шифрования, не так много. А значит, необходимо принимать превентивные меры.

«Что главное в истории с Дуровым? <…> Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — написала Симоньян.

Главред RT призвала всех пользователей Telegram, кто использовал соцсеть «для чувствительных разговоров/переписок», удалить сообщения «прямо сейчас и больше так не делать».

Минувшим вечером, 24 августа, в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Павла Дурова и допустить к нему консульских работников.