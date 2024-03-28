Симоньян призвала ввести ответственность за участие в антироссийских чатах

В стране нужно ввести ответственность за участие в чатах с антироссийской и террористической направленностью. Соответствующее заявление сделала главный редактор телевизионного канала RT Маргарита Симоньян в своих социальных сетях .

В своем посте журналист выразила мнение, что на территории РФ должна появиться ответственность для граждан, подписанных на чаты с антироссийским и террористическим нарративом и призывами. Она подчеркнула, что список подобных ресурсов должен быть сформирован отечественными соответствующими органами, по аналогии с запрещенными организациями, СМИ и литературой.

Наказывать граждан, состоящих в таких группах, Симоньян предложила «как минимум» выдворением из страны и вводом пожизненного запрета на возврат в Россию.

Ранее стало известно, что ответственных за теракт в «Крокусе» завербовали через Telegram.