Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян пояснила, почему, как она считает, Россия до сих пор не бомбит Верховную Раду в Киеве. Журналист вновь напомнила, что украинцы и русские — один народ, который совместными усилиями создавал различные шедевры архитектурного зодчества в советские годы.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на ВГТРК 20 октября Симоньян назвала здание Верховной Рады «нашим культурным наследием, на которое не поднимется рука нормального человека».

«Это не здание Верховной Рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше», — сказала Симоньян.

Со слов журналистки, ни один нормальный человек «не будет бомбить дачу, куда он с дедушкой ездил в детстве».

«Мы должны из-за ваших подлых рож разнести свои собственные памятники, свои собственные культуры и истории? Это было бы смешно», — добавила Симоньян.

Ранее Лавров заявил, что СВО может закончиться только победой России.