Симоньян рассказала о выборе между Нью-Йорком и Москвой в начале карьеры

Маргарита Симоньян, возглавляющая медиагруппу «Россия сегодня» и телеканал RT, поделилась воспоминаниями о начале своей профессиональной деятельности, отметив, что перед ней стоял выбор между работой в Нью-Йорке и Москве. Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

По словам Симоньян, к моменту окончания Кубанского государственного университета, она уже два с половиной года руководила корпунктом ВГТРК на юге России. Она охарактеризовала эту должность как предел карьерного роста в данном регионе.

Симоньян рассказала, что ее стремление к профессиональному росту совпало с планами руководства телеканала, которое предложило ей на выбор работу в Нью-Йорке или в Москве, и она предпочла столицу России.

Она также отметила, что ее новые коллеги по программе «Вести», где ей предложили должность специального корреспондента, произвели на нее впечатление своим доброжелательным отношением и готовностью помочь. В частности, ведущая Ирада Зейналова предоставила Симоньян временное жилье, пока та занималась поиском собственного.

Ранее Симоньян назвала Москву лучшим городом на Земле.