Детям много рассказывают в школе о зарубежной истории, упуская историю собственной страны. Такое заявление в своем телеграм-канале сделала Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

Симоньян оценила знания по истории своей дочки, которая только что окончила пятый класс.

«Теперь все знает про финикийцев, ассирийцев и Египет. Но ей никогда не рассказывали в школе, откуда у нас Крым, кто такой Петр I, Суворов, Екатерина II», — указала она.

Журналистка добавила, что в данном случае школа, в которой учится девочка, совершенно ни при чем. Серьезные вопросы вызывает само содержание школьной программы. Она также прикрепила к своему посту фрагмент передачи на телевидении, где она уже говорит о насущной проблеме. Там она напоминает, что в Соединенных Штатах история страны является обязательным для изучения предметом. В то же время от многих других можно отказаться, выбирая их исключительно по желанию.

Ранее Симоньян заявила, что политика президента США Дональда Трампа вызывает беспокойство за его жизнь и здоровье. По ее мнению, американский лидер отказывается от тех решений, к которым его склоняет собственное окружение. Все это заставляет беспокоиться за безопасность главы Белого дома.