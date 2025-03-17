В эфире телеканала «Россия 1» главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что военные, которых некоторые государства Европейского союза собираются отправить на Украину, не участвовали в боевых действиях со времен еще Великой Отечественной войны.

Также она отмечает, что европейские страны сталкиваются с проблемой избытка нелегальных мигрантов, что превышает количество военнослужащих в их армиях. И сами это признают.

«Они собираются все это к нам присылать. Эти изнеженные солдаты, которые изнеженными были еще тогда», — подчеркнула главред RT.

Ранее в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Симоньян выразила мнение, что операция «Поток» в Курской области, в ходе которой российские военные проникли в тыл противника по газовой трубе, станет частью истории. По мнению журналистки, о подвиге российских бойцов, пробиравшихся в Суджу под землей, обязательно снимут фильмы и напишут книги.