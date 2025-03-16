В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что операция «Поток» в Курской области, в ходе которой российские военные проникли в тыл противника по газовой трубе, станет частью истории.

По мнению журналистки, о подвиге российских бойцов, пробиравшихся в Суджу под землей, обязательно снимут фильмы и напишут книги.

«Я очень надеюсь, что будут сняты фильмы, написаны книги и стихи. В голове не укладывается вся ирония происходящего, когда заходит „Ахмат“ и русская женщина в Курской области на полуукраинском суржике, на котором на Кубани говорят, падает буквально и говорит: „Риднинькие, спасибо, наши“, — сказала Симоньян.

Она также поведала историю о том, как один киргиз, который давно жил и работал в России, отправился на специальную военную операцию, когда она началась. С тех пор он защищает свою страну с оружием в руках. И вот он уже дошел до Суджи.

«В Киргизии ему грозил срок — 10 лет, он сейчас один из тех, кто освобождает нашу землю в Курской области, и это видео, когда он заходит в те дома, и они растерянные стоят — киргиз заходит, они ничего не могут понять. Он говорит им: „Не бойтесь, мы русские“. И они в слезах», — поведала Симоньян.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.