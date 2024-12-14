Когда в мире воцарится спокойствие и все смогут увидеть происходящее в истинном свете, жители Киева, столицы Украины, начнут исполнять русские песни, считает главный редактор медиахолдинга «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Своё мнение она высказала в эфире программы «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр».

По её словам, даже те украинцы, которые настроены по отношению к России крайне радикально, могут изменить свои взгляды. В результате они могут начать петь русские песни на Майдане.

«Если наступит мир, покой, все прозреют, откроют глаза — и через два года еще будут петь „Матушка-Земля“… где-нибудь на Майдане. А мы будем подпевать», — отметила Симоньян.

В ходе эфира Симоньян высказала мнение, что украинскому народу необходимо избавиться от власти в Киеве.

«Я думаю, что украинцам давно пора сносить эту власть… Окажется ли украинский народ „в себе“? Конечно, окажется», — сказала она.

Ранее Симоньян дала прогноз, что конфликт на Украине завершится ракетным ультиматумом.