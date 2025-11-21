Симптомы ужасают: чем опасна неизвестная болезнь, поражающая регионы
Медики обнаружили новую вирусную инфекцию с поражением дыхательной системы
Фото: [Фото: istockphoto.com/Space_Cat]
В нескольких регионах России выявлены случаи заболевания с симптомами неизвестной этиологии. У пациентов наблюдается повышение температуры тела до 39 градусов, сильный кашель и общая слабость, сообщает телеканал «Краснодар».
Проведенные лабораторные исследования исключили наличие вирусов гриппа и SARS-CoV-2. Клиническая картина заболевания имеет сходство с симптомами ветряной оспы, но характеризуется быстрым поражением органов дыхания.
По мнению вирусолога Виктора Зуева, появление нового патогена может быть связано с естественными мутационными процессами. Заболевание может проявляться в форме пневмонии.
Наиболее уязвимыми считаются лица с ослабленной иммунной системой и хроническими патологиями дыхательных путей. Медики рекомендуют обращаться за медицинской помощью при появлении характерных симптомов.
