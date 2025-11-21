Симптомы ужасают: чем опасна неизвестная болезнь, поражающая регионы

В нескольких регионах России выявлены случаи заболевания с симптомами неизвестной этиологии. У пациентов наблюдается повышение температуры тела до 39 градусов, сильный кашель и общая слабость, сообщает телеканал « Краснодар ».

Проведенные лабораторные исследования исключили наличие вирусов гриппа и SARS-CoV-2. Клиническая картина заболевания имеет сходство с симптомами ветряной оспы, но характеризуется быстрым поражением органов дыхания.

По мнению вирусолога Виктора Зуева, появление нового патогена может быть связано с естественными мутационными процессами. Заболевание может проявляться в форме пневмонии.

Наиболее уязвимыми считаются лица с ослабленной иммунной системой и хроническими патологиями дыхательных путей. Медики рекомендуют обращаться за медицинской помощью при появлении характерных симптомов.

Ранее доктор медицинских наук Ольга Ткачева заявила, что сахарный диабет сокращает жизнь на 10-15 лет, поражая органы.