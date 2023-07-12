Симуляционный класс доступен для реабилитации участников СВО в «Ясенках» в Подмосковье

В подмосковном реабилитационном центре для участников спецоперации «Ясенки» действует новый симуляционный класс, оснащенным необходимым современным оборудованием. Об этом рассказала глава областного Минсоцразвития Людмила Болатаева.

По словам министра, в центре военные смогут пройти реабилитацию, научиться передвигаться и пользоваться техническими средствами реабилитации. В министерстве добавили, что в симуляционном классе для них есть специальные столовые приборы с удобными ручками и ограничителями, тифлоплеер, который поможет прослушивать информацию, специально оборудованная санитарная комната и игры для проведения досуга. Также там предусмотрены технические средства реабилитации. Реабилитацию в центре прошли уже более 40 участников спецоперации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.