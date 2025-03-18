«Символ ждунов и молчунов»: в Госдуме объяснили, почему считают Урганта иноагентом

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков рассказал RT, зачем запросил у Минюста РФ признания телеведущего Ивана Урганта иноагентом.

По признанию депутата, его взбудоражили последние новости о том, что на Урганта в одной из недружественных стран открыто ИП. Следовательно, ведущий может обогащаться за счет иностранного дохода, что может считаться поводом для признания иноагентом.

«Это не первый раз, когда я эту тему поднимал в отношении господина Урганта. По сути дела, он стал символом ждунов и молчунов, которые затаились где-то за границей, неизвестно, чем занимаются, и ждут окончания СВО, чтобы вернуться дальше стричь купоны в Российской Федерации», — высказался парламентарий.

Депутат направил обращение в Минюст РФ с просьбой проверить Урганта и установить наличие российского паспорта, дать оценку ситуации и принять решение относительно статуса ведущего.

Напомним, дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе жила и училась в США. Она отучилась на дизайнера модной одежды и позже вернулась в Москву, где с мамой Натальей стала работать в йога-студии. Сейчас ей 23 года.

Ранее стало известно, что Иван Ургант открыл у Дома инвалидов в Париже предприятие по производству шоу.