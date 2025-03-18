Ургант открыл у Дома инвалидов в Париже предприятие по производству шоу

Известный телеведущий Иван Ургант стал индивидуальным предпринимателем в Париже, собирающимся заниматься производством шоу-программ. Об этом стало известно из документов, предоставленных РИА Новости.

Сообщается, что ключевое направление деятельности компании, зарегистрированной Ургантом за границей, — это организация театральных спектаклей, концертов, оперных и танцевальных шоу.

«Иван Ургант зарегистрировал в Париже ИП по производству шоу», — сообщает агентство.

Место жительства — многоквартирный дом в седьмом округе Парижа, в непосредственной близости от площади Инвалидов и здания Национального собрания Франции.

Напомним, Иван Ургант покинул Россию. Его отъезд совпал с объявлением СВО. По некоторым данным, лишившийся работы на Первом канале телеведущий отказывается от выступлений в России. Однако есть источники, которые подобные предположения опровергают.

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