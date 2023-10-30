Синагогу в Махачкале взяла под охрану полиция из-за опасений верующих

Как рассказал раввин Махачкалы Рами Давыдов, сейчас у синагоги выставлена машина полиции, сотрудники правоохранительных органов следят за порядком во время дежурства. Раввин выразил надежду, что данных мер хватит для обеспечения порядка, и агрессивно настроенные лица не смогут уничтожить синагогу.

Давыдов пояснил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке иудеи в Махачкале начали бояться нападений. Из-за этого синагогу пришлось закрыть. При этом он подчеркнул, что большинство верующих в Махачкале являются местными жителями – дагестанцами. Сейчас иудеи верят, что местные власти смогут защитить их от радикалов и остановить конфликты. Дагестанцев уже призвали прекратить религиозные розни.