«Синдром обкрадывания»: в Югре врачи спасли пациента с редкой патологией

Рентгенхирурги помогли мужчине из Когалыма с необычным синдромом, который спровоцировал высокий риск инсульта. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на департамент здравоохранения Югры.

52-летний мужчина обратил внимание, что при нагрузке на левую руку у него начинается головокружение. Уже в больнице установили, что был нарушен привычный кровоток: он изменил направление. Кровь питала руку, но не достигала в достаточном количестве мозга. Это произошло из-за сужения (окклюзии) подключичной и позвоночной артерий. Такая патология получила название «синдром обкрадывания».

«В перспективе это чревато ишемическим инсультом. Необходима была операция на сосудах, питающих головной мозг. По сути, мужчина уже был на пороге мозговой катастрофы. «Синдром обкрадывания» стал своевременным сигналом SOS», — объяснили в депздраве.

Рентгенхирург Максим Бессмертных начал лечении сонной артерии, восстановив ее проходимость с помощью баллонного катетера. Внутри установили стент, который не позволит сосуду сузиться в будущем. Аналогично поступили с подключичной и позвоночной артериями. На такую ювелирную операцию ушло два часа. Малоинвазивное рентгенэндоваскулярное вмешательство прошло успешно.

Пациент восстановился и был выписан из клиники. Далее ему остается лишь следовать рекомендациям врача и посещать невролога.

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