Синичка с «Кольцом всевластия»: птица-рекордсмен поставила в тупик орнитологов из Подмосковья и Калининграда

Настоящую орнитологическую сенсацию зафиксировали ученые на Куршской косе в Калининградской области. Объектом их внимания стала большая синица, на лапках которой красовался необычный набор из нескольких разноцветных пластиковых колец. Как выяснил REGIONS , синичка стала одной из первых, кто преодолел путь до Балтики из Подмосковья.

Как выяснилось, одна из самых «модных» птиц сезона была окольцована за тысячу километров от места новой встречи — на Звенигородской биостанции в Подмосковье прошлой осенью.

Такой дальний перелет представителя этого вида стал первым официально зарегистрированным случаем в практике калининградских орнитологов. Необычным был и внешний вид пернатой путешественницы: вместо одного стандартного кольца, которое обычно надевают ученые для мечения, на ее лапках находились сразу три полимерных украшения. За этот впечатляющий аксессуар местные специалисты тут же прозвали находку «модной синицей» и «Властелином колец».

Директор «Русского орнитологического общества» Владимир Романов в комментарии для REGIONS пояснил, что хотя синицы и относятся к кочующим птицам, большие синицы редко предпринимают столь масштабные путешествия.

«Это связано, скорее всего, с молодостью особи. Обычно именно они выбирают нестандартные места для своих перелетов. Как она смогла преодолеть такое расстояние? Вероятно, она смогла удачно использовать розу ветров, используя потоки воздуха для перемещения», — рассказал Владимир Романов.

Оценивать данный случай исключительно через призму глобальных климатических изменений специалист не стал, хотя и подтвердил общую тенденцию к повышению температур. Романов отметил, что многие виды птиц в Подмосковье, которые должны были мигрировать, продолжают оставаться в регионе.

Отметим, что ранее мировой рекорд по дальности перелета среди птиц принадлежал особи малого веретенника из семейства бекасовых. Та птица совершила беспрецедентное путешествие протяженностью 13 560 километров, преодолев расстояние от Алеутских островов до Вануату за 11 дней. Однако для мира орнитологии калининградская находка остается не менее значимой — она демонстрирует удивительные навигационные способности и выносливость, скрытые в, казалось бы, обычных обитателях подмосковных лесов.

