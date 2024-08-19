Синоптик Ильин пообещал жителям Москвы теплую погоду и короткие дожди на неделе

Комфортная летняя температура задержится в Москве и Подмосковье в ближайшие дни. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он отметил, что во вторник в Москве ожидается переменная облачность и местами кратковременный дождь.

«Температура воздуха ночью будет варьироваться от +18 до +20 градусов, днем — +24...+26. Ветер северо-западный, пять-десять метров в секунду. В области ночью ожидается +15...+20 градусов, днем — от +21 до +26 градусов», — рассказал синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, согласно прогнозу Ильина, также ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью в столице будет +16...+18 градусов, а днем +22...+24.

«В Подмосковье ночью +13...+18 градусов, днем — от +21 до +26 градусов. Переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти от пяти до десяти метров в секунду», — добавил он.

В четверг, 22 август, продолжил синоптик, сохранится погода среды. В столице ночью +13...+15 градусов, днем — +23...+25.

«Ветер также восточной четверти, по силе от пяти до десяти метров в секунд. В Подмосковье ночью +10...+15, днем — от +21 до +26 градусов», — рассказал Ильин.

В последний рабочий день могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха в столице и области ночью составит +12...+17 градусов, а днем +20...+25 градусов. Также ожидается слабый ветер, заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что подмосковных автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах в жару.