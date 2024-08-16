Синоптик Ильин: потепление и дожди ожидаются в Москве и области на выходных

Небольшое потепление ожидает жителей Москвы и области в выходные 17 и 18 августа. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Согласно прогнозу эксперта, в субботу погода в столице ожидается без осадков и с переменной облачностью.

«Температура воздуха ночью — +10...+12 градусов на окраинах столицы и +14...+16 в центре. Может быть слабый ветер. Днем кратковременный дождь, а температура +25...+27 градусов. Ветер юго-западный, по силе от шести до 11 метров в секунду», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В области в субботу также осадков не ожидается, продолжил он. Температура ночью от +7 до +12 градусов, днем — +22...+27 градусов.

«В воскресенье в столице ожидается переменная облачность и местами небольшой кратковременный дождь. Ночью температура от +14 до +16 градусов на окраинах и +17...+19 в центре. Днем +25...+27 градусов», — добавил Ильин.

Ветер, по прогнозу синоптика, в воскресенье достигнет пять-десять метров в секунду. В Подмосковье ночью +11...+6 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, когда ждать возвращения теплой погоды.