Жителям Подмосковья рассказали, когда ждать возвращения теплой погоды

Тепло в Подмосковье вернется в предстоящие выходные, при этом в течение рабочей недели жителей региона ждет прохладная погода. Об этом Regions рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что дневная температура в выходные дни будет колебаться от +22 до +26 градусов. Однако пока, по ее словам, погоду в области определяет циклон, который завис над Средней Волгой. Из-за него во вторник, 13 августа, в Подмосковье прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 11 метров в секунду.

«Так, температура ночью составит +10…+13 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+20 градусов. Также есть вероятность кратковременных дождей. Из-за ветра погода будет ощущаться гораздо прохладнее, чем раньше», — пояснила Позднякова.

Полный прогноз погоды на эту неделю — в материале Regions.

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