Синоптик Ильин рассказал, какая погода будет в московском регионе в новогоднюю ночь

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин поведал в беседе с aif.ru, чем порадует погода жителей Москвы и Московской области в приближающуюся новогоднюю ночь. Как отметил собеседник журналистов, аккурат под праздник в столичный регион придут морозы до минус 10 градусов.

По области, по словам Ильина, воздух и вовсе может остыть до минус 15 градусов. Если прогноз сбудется, то новогодняя ночь-2025 может стать самой холодной за последние годы, уточнил синоптик.

«Такого в столичном регионе не было давно, обычно в новогоднюю ночь отмечалось не ниже минус шести», — отметил Ильин.

Что до последнего месяца года, то, по словам Ильина, в течение практически всего декабря столбики термометров в Москве будут фиксировать превышение климатических норм в среднем на два-четыре градуса. Старт декабря запомнится нулевыми показателями, но уже с 5 числа в Москву и Подмосковье придет похолодание до 9 градусов со знаком минус. А вот после 20-го в московский регион придут самые настоящие зимние морозы, местами до минус 20 градусов.

«Ближе к Новому году столбики термометров поднимутся до отметки минус 12 градусов. Что касается осадков, в течение всего декабря ожидаются продолжительные, но несильные снегопады», — заключил метеоролог.

Ранее сообщалось, что синоптик Вильфанд напророчил теплую зиму в России.