Синоптик Вильфанд напророчил теплую зиму в Москве и Подмосковье

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости дал долгосрочный прогноз, какой будет наступившая календарно несколько дней назад зима.

По словам специалиста, на территории европейской части России, к которой относятся Москва и Московская область, синоптики не ожидают какой-то однородной зимы. А именно — оттепели будут чередоваться с периодами сильных морозов. Последние, причем, будут гораздо реже.

«Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы… преобладать будет более мягкая погода», — сказал Вильфанд.

Вот в Сибири зимой будет и вовсе преобладать не свойственная для этих мест теплая погода. Правда, морозы трескучие там никто не отменял, напомнил Вильфанд.

«В Сибири, особенно на севере, будет преобладать теплая погода, на 5-10 градусов выше нормы, но в зимнем исполнении, по московским меркам это, конечно, все равно будут еще какие морозы», — сообщил метеоролог.

Ранее метеоролог Ильин спрогнозировал погоду в Московском регионе на первой неделе декабря.