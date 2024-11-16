Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на следующей неделе

В эти выходные в Москве и Московской области превышение нормы температурного фона составит 4–6 °С. Об этом в беседе с RT рассказал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Как отметил метеоролог, погоду на выходных определяет зона циклона, в которой оказался столичный регион. На следующей неделе он отойдет от Москвы, но его влияние продолжит сказываться.

«Сегодня температура в Москве и области будет подниматься до +4 °С, а завтра будет еще теплее — в отдельных районах Москвы и области до +5…+7 °С. Превышение климатической нормы составляет 4—6 °С на эти выходные», — рассказал Ильин.

По словам специалиста, в самом начале недели погода будет пасмурная, местами с осадками. При этом снега синоптики не ждут. Однако, поскольку на носу зима, температура воздуха в ночные часы местами будет уже отрицательной. Днем же еще будет уверенный плюс, пояснил Ильин.

«А в дневные часы и в понедельник, и во вторник, и в среду температура будет подниматься до +1…+6 °С. Всплеск температуры ожидается в четверг. Температура в Московской области может вырасти до +4…+9 °С. В четверг дожди будут идти, они будут носить достаточно умеренный характер и будут усиливаться во второй половине дня», — сказал он.

А в пятницу ночью температурные показатели начнут устойчиво понижаться. А днём будет уже около 0 °С. Начавшиеся в четверг вечером дожди перейдут в пятницу в мокрый снег. А концовка недели — подморозит и днём. Что до снега, то его покров может составить до 15 см.

«На выходные подморозит: в субботу и воскресенье температура будет находиться в ночные часы в пределах 0…-2 °С, а в дневные часы — чуть выше 0 °С. Учитывая, что с пятницы это все будет в виде снега, соответственно, высота снежного покрова может подняться на 15 см», — заключил собеседник RT.

Ранее синоптик Вильфанд назвал регионы РФ, где ожидается снежная зима.